للأسبوع الـ15.. احتجاجات السترات الصفراء تتواصل في باريس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تظاهر آلاف من محتجي "السترات الصفراء" بالعاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، في السبت الـ15 على التوالي للحراك.

وأفادت الشرطة في بيان أن العاصمة شهدت 5 مظاهرات، بينهما مسيرتان تحمل إحداهما اسم "تسونامي أصفر"، والثانية "كلنا في الشانزيليزيه لا نتراجع عن شيء".

وأضاف البيان أن المسيرتين انطلقتا من "قوس النصر" وسط باريس، ظهر السبت، وصولًا إلى ساحة "تروكاديرو"، مع المرور بجادة "الشانزليزيه" وحي "الأوبرا" ومتحف "اللوفر"؛ وجميعها أماكن سياحية مهمة.

بدورها قالت وزارة الداخلية إن عدد المتظاهرين في عموم البلاد بلغ 11 ألفا و600 عند الساعة 13: 00 تغ، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالسبت الماضي، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.

وبلغ عدد المشاركين نحو 282 ألفًا عند بدء حركة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والتي خرجت ضد الغلاء والضرائب وتراجع القدرة الشرائية.