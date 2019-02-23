الأهلي بطلًا لدوري البراعم تحت 13 عامًا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
حسم فريق الأهلي بطولة دوري البراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2018-2019 قبل جولة من النهاية.
فعلى ملعبه في جدة، حقق الأهلي فوزًا على ضيفه الشباب بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت لحساب الجولة الثالثة عشر، رافعًا رصيده لـ 33 نقطة في الصدارة فيما توقف رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز السابع.
ولحساب نفس الجولة خسر الهلال أمام مضيفه الاتحاد بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز الثالث فيما ارتفع رصيد الاتحاد لـ 24 نقطة في المركز الثالث
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