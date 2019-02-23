انت الان تتابع صحف سعودية: مصر تجمع العرب والأوروبيين غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت أن تقارير دولية توقعت إمكان تراجع دور واشنطن على المستوى الدولي، وفقد هيمنتها عالميا، في ظل صعود روسيا والصين حيث يعتزم الرئيس الصيني تحويل بلاده لقوة عالمية

تصدرت زيارة ولي العهد السعودي إلى الصين عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الصحف الزيارة التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح أمس. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية. وتحت عنوان "خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية في مناهج المدارس والجامعات"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه سعيًا لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية

وجرى خلال اللقاء التوقيع على عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وتحت عنوان "خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية في مناهج المدارس والجامعات"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه سعيًا لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات والأصعدة، تم الاتفاق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقررا دراسيا على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات السعودية.

وتأتي هذه الخطوة إيمانا بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كل المجالات، وتمكينا لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.

صحيفة "عكاظ" كشفت أنها علمت من مصادر مطلعة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيصل اليوم السبت إلى شرم الشيخ، وسيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ، التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ عددا من القضايا؛ من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.



وتحت عنوان "البشير يحل الحكومة ويعلن الطوارئ" كشفت صحيفة "الوطن" أن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أمس فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات.

ودعا البشير المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب. مشددا على أن وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج، داعيا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار.



وتحت عنوان "أول قمة بين العرب والأوروبيين.. الأحد"، كشفت "عكاظ" أن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يبحثان في أول قمة تعقد بينهما يومي (الأحد والإثنين) في شرم الشيخ، عددا من القضايا من بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.

ويستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العديد من نظرائه العرب والأوروبيين ورئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.

ويتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ رؤساء دول وحكومات 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن بين الذين سيشاركون في الاجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد تحضر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بينما أعلن عدد قليل من القادة العرب مشاركتهم حتى الآن، بينهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وبحسب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، السفير إيفان سركوس، تركز المناقشات على 3 قضايا رئيسية: التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، التحديات الدولية، والمسائل الإقليمية.

"الحياة" كشفت عن ترحيب الأكراد بقرار الإدارة الأمريكية الإبقاء على "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" في سوريا، وأكد مصدر قيادي أن الخطوة الأمريكية "تمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى وتصادم كبيرين".

في المقابل، أعلن الكرملين أنه يراقب ويحلل "التصريحات المتناقضة" من واشنطن بشأن الانسحاب، ودعت الخارجية الروسية إلى عدم الثقة بتصريحات يطلقها أحد فروع السلطة وينفيها آخر في اليوم التالي.

وفي شرق الفرات، خرجت عشرات الشاحنات من آخر جيب خاضع لسيطرة داعش في بلدة الباغوز، وفي مؤشر إلى تأجيل جديد لحسم المعركة مع التنظيم الإرهابي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية أن خروج المدنيين قد يتواصل حتى اليوم وبعدها فإن مقاتلي "داعش" امام خيار الموت أو الاستسلام.

وأفادت "الشرق الأوسط" أن ثمة محاولة ينتظر أن يقوم بها اليوم خوان غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، لإدخال مساعدات أمريكية من كولومبيا إلى داخل بلاده، وذلك غداة مقتل شخصين في صدامات مع الجيش في جنوب شرقي البلاد على الحدود مع البرازيل، في ظروف مماثلة.

وأكدت منظمة "كابيه كابيه" أن امرأة من السكان الأصليين وزوجها قتلا وجرح 15 آخرون من جماعة هنود البيمون في مقاطعة غران سابانا خلال هجوم من موكب للحرس الوطني.

وحصل الصدام عندما كان أشخاص من الجماعة يحاولون منع موكب عسكري من الوصول إلى الحدود مع البرازيل لمنع إدخال المساعدات.

وتحت عنوان "توقعات بتراجع دور واشنطن وفقد هيمنتها على العالم"، كشفت "الوطن" أن تقارير دولية توقعت إمكان تراجع دور واشنطن على المستوى الدولي، وفقد هيمنتها على العالم، في ظل صعود روسيا والصين.



وأشارت إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، عازم على تحويل بلاده إلى قوة عالمية، وأنه يستند بشكل متزايد إلى افتراض أن الولايات المتحدة هي قوة عظمى تتجه للانخفاض، وأنها في نهاية المطاف يجب أن تتخلى عن هيمنتها.