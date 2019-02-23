انت الان تتابع قوات إسرائيلية تعتقل أمين سر «فتح» في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصلون في الأقصى

اعتقل أمين سر حركة "فتح" في البلدة القديمة بالقدس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني ناصر قوس، صباح اليوم السبت، بعد اقتحام منزله من قبل قوات إسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من قاموا بفتح مصلى باب الرحمة يوم أمس الجمعة، إلى جانب ناصر قوس". وتأتي هذه الاعتقالات استكملا للاعتقالات التي وقعت فجر الجمعة واعتقل خلالها 60 مقدسيا على خلفية دفاعهم عن منطقة ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

تمكن مصلون محتشدون في مدينة القدس، يتقدمهم مشايخ الأوقاف، أمس الجمعة، من فتح باب الرحمة في المسجد الأقصى، لأول مرة منذ عام 2003. (تفاصيل) واعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين، على خلفية الدعوات التي وجهتها العديد من المؤسسات والشخصيات لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والاعتصام عند باب الرحمة