الإمارات تهنّئ بروناي وغينيا

اسماء السيد - أبوظبي: وجّه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السبت برقية تهنئة إلى السلطان حسن البلقية معز الدين سلطان بروناي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين.
في موازاة ذلك، بعث الشيخ خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس الغيني ديفيد جرانجر وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
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