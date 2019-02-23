دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فورتنايت تخصص جوائر للمتسابقين بمجموع 100 مليون دولار خلال 2019

قامت شركة Epic بتخصيص مجموع جوائز للمتسابقين بقيمة كلية 100 مليون دولار ضمن دورتها السنوية للعبة فورتنايت أو ما تسميها Fortnite World Cup، حيث تعد لعبة البقاء هذه من الأكثر شعبية عالمياً وتملك جهوراً واسعا في أنحاء العالم المتفرقة.

وتبدأ المسابقة بالمراحل التأهيلية للاعبين بعشرة مباريات افتتاحية أسبوعية من تاريخ 13 ابريل حتى 16 يونيو حيث تخصص اللعبة 1 مليون دولار جائزة أسبوعية للفائزين، فيما سيتم اختيار أعلى 100 لاعب منفرد (سولو) للمشاركة في نهائيات كأس فورتنات بالإضافة لأعلى 50 من أصحاب اللعب الثنائي (ديو)، حيث تعقد المسابقات النهائية في نيويورك من تاريخ 26- 28 يونيو.

فيما ستبلغ قيمة الجائزة مجتمعة للاعبي المستوى النهائي 30 مليون دولار سيحصل منها كل لاعب على 50 ألف دولار كحد أدنى بينما الفائر بالمرتبة الأولى سيحظى بمبلغ 3 ملايين دولار.

مع العلم أن لعبة فورتنايت قد حققت العام الماضي 500 مليون دولار فقط من الأجهزة العاملة بنظام iOS كما أنها تحقق دخل من 300 إلى 400 مليون دولار شهرياً على مختلف منصات الألعاب، ليبدو أن مبلغ 100 مليون دولار من الجوائز لا يعني الأمر الكثير للشركة في ظل تنامي أعداد المنضمين إليها.

التدوينة فورتنايت تُخصص جوائر للاعبين بمجموع 100 مليون دولار خلال 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.