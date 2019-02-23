دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة لوسيد موتورز تعمل على سيارة كهربائية رياضية ستكشف عنها خلال الصيف

وفقاً لمقربين من شركة لوسيد موتورز الناشئة لصناعات السيارات الكهربائية؛ فإنها بدأت العمل فعلاً على سيارة كهربائية من الصنف الرياضي الذي يخدم استخدامات المستهلك المتعددة، حيث من المتوقع أن تكشف عنها الشركة خلال هذا الصيف، فيما من المتوقع أن تطلق الشركة أول سيارة كهربائية لها “”Lucid Air من نوع سيدان في أوائل 2020.

ولم تنفى لوسيد خطتها للعمل على سيارة رياضية فقد كان رد مدير قسمها التقني بيتر راولنسون الأسبوع الماضي على تساؤل بهذا الشأن أن هذا الأمر ممكن وأن لوسيد موتورز قد تكشف خطتها للسياراتها الكهربائية الجديدة خلال هذا العام.

والجدير بالذكر أن صندوق الاسثمارات العامة السعودي قد قدم استثماراً في شركة لوسيد بمقدار 1 مليار دولار فيما لا تزال بعض الأمور عالقة وتخصع لفحص الحكومة الأمركية لتأكيد عملية الاستثمار، والتي تعد في جميع الأحوال الدافع الرئيس للشركة للعمل على سيارتها الرياضية القادمة في الوقت التي تسعى فيه لإطلاق Lucid Air.

وحسب خطة الشركة فإن سعر سياراتها التي ستطرح في جولتها الأولى في السوق للمستهلكين سيبلغ حدودو 100 ألف دولار، فيما أنها ستعمل على أنتاج سيارات وطرازات أخرى ستكون بسعر أقل بحوالي 60 ألف دولار، وهذا السعر ضماناً لدورة تصنيع مستمرة وتوفير الدعم المطلوب للشركة.

التدوينة شركة لوسيد موتورز تعمل على سيارة كهربائية رياضية ستكشف عنها خلال الصيف ظهرت أولاً على عالم التقنية.