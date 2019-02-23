دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي عطل عالمي يضرب فيسبوك.. وهذه الدولة العربية تضررت من ذلك

أُصيب موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوم أمس الجمعة بعطل مفاجيء في دول كثيرة على مستوى العالم؛ حيث دوّن مستخدميه بعدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم أحيانًا وفي أوقات أخرى إلى الموقع ككل.

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وبحسب تقارير صحفية عالمية تناولت العطل الذي أصاب فيسبوك فقد عانى منه مستخدموه في الولايات المتحدة الأمريكية، دول أمريكا الجنوبية وبعض دول أوروبا ودولة التونس ـ الدولة العربية الوحيدة ـ.

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وأشارت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن 50% من الشكاوي التي دوّنها المستخدمون جاءت ظهور صفحات فارغة عند محاولتهم الولوج إلى الموقع بينما اشتكى البعض من عدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم.المزيد:

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