دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تسخر من Galaxy S10 وتروج لمجموعة P30 الخاصة بها ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد دقائق من قيام سامسونج بالكشف عن هواتف جالكسي S10 و S10+ بشكل رسمي أمس خلال مؤتمرها، قامت هواوي بالسخرية من شركة سامسونج عن طريق الترحيب بها في “عالم الكاميرا الثلاثية”.

Good things come in threes. Better late than never. Leica Triple Camera on the #HUAWEIMate20 Series. pic.twitter.com/VWRkBlFOcV — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) Good things come in threes. Better late than never. Leica Triple Camera on the #HUAWEIMate20 Series. pic.twitter.com/VWRkBlFOcV — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 20, 2019

وعلى الرغم من أن براعة التصوير لا تتمحور دائمًا حول عدد الكاميرات الموجودة بالجهاز، إلا أن شركة هواوي هي أول من أحضرت إعداد الكاميرا الثلاثي الخلفي مع هاتف P20 Pro، ومن ثم أطلقت هاتف Mate 20 Pro الذي يمتاز بإعداد كاميرا ثلاثي مذهل أيضًا. والآن، فقد أحضرت سامسونج الكاميرا الثلاثية إلى هاتفي جالكسي S10 و S10+.

ومن المثير للاهتمام أن هواوي لم تذكر أي شيء بخصوص إعداد الكاميرا الرباعي القادم مع مجموعة P30، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للشركة قد ألمح إلى ذلك عبر صورة نشرها على موقع Weibo.

The countdown to the next big thing is on. Join us 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/bkEJJdt3vm — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) The countdown to the next big thing is on. Join us 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/bkEJJdt3vm — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 20, 2019

في كلتا الحالتين، فإن هواوي قد أصدرت إعلان تشويقي لمجموعة P30 على موقع تويتر، تذكرنا فيه بموعد الإعلان الرسمي لـ P30 في حدث 26 مارس.

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هذا الموضوع هواوي تسخر من Galaxy S10 وتروج لمجموعة P30 الخاصة بها ظهر على التقنية بلا حدود.