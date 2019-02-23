إحالة مشروع قانون عن «الفسق والفجور والرذيلة» لـ«تشريعية النواب»

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي و60 نائبا أخرين بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور والرذيلة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لدراستها وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان بشـأن إسقاط عضوية النائبين سحر الهواري، وخالد بشر، وذلك لصدور حكم نهائي من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية ضد الأولى، والثاني لتحريره شيكات دون رصيد، بما يعد خروجا عن التقاليد البرلمانية.
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