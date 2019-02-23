دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ضبط «عصابة أجنبية» لسرقة عملاء البنوك بالرياض

أعلنت شرطة الرياض ـ اليوم السبت ـ ضبط ثلاثة أشخاص «أجانب»، أثناء الشروع في نهب أحد المواطنين فور خروجه من أحد الفروع البنكية، بحي الشفاء جنوب العاصمة.

وقال الناطق باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنّ نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسيتين الإثيوبية والإريترية، بالعقد الرابع من العمر، وذلك عند شروعهم في سلب أحد الأشخاص، باستخدام سلاح أبيض (ساطور)، بعد خروجه من أحد الفروع البنكية بحي الشفاء، جنوب العاصمة الرياض.

وأضاف المتحدث، أنّ مَركبتين ضُبطتا بحوزة العناصر الثلاثة، وتمّ تغيير معالم إحداهما ولوحاتها لتضليل الجهات الأمنية، لافتًا إلى أنّه تم استجوابهم؛ حيث أقرُّوا بارتكاب جرائم سلب أخرى، من خلال متابعة وترصّد عملاء البنوك بعد خروجهم منها، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، مشيرًا إلى أنّه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم.

وأكّد البيان، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنّ الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة، بحق كل من يخالفها.