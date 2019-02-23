الملك سلمان يتوجه إلى مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-واس الملك سلمان سيرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، السبت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وقال بيان للديوان الملكي إن الزيارة تتناول العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيرأس العاهل السعودي وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية، التي تنطلق الأحد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

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