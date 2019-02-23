"النصر العراقي" يوضح حقيقة المفاوضات بشأن مستقبل العبادي

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وقال القيادي في الائتلاف، علي السنيد، إن "وسائل إعلام، نشرت خبرا منسوب له، غير صحيح، لأهداف سياسية".
© AP Photo / Khalid Mohammed
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم السبت، أضاف السنيد، أن "العبادي ليس من المتشبثين بالمناصب أو السلطة، وأنه عمل في المرحلة السابقة من أجل وحدة العراق، وسيادة البلاد، وإعادته إلى حاضنته العربية والإقليمية والعلاقات الدولية، وأن أهم ما لديه حاليا، هو إكمال مسيرة الإصلاح، التي بدأ بالانتصار على "داعش"، ثم الفساد".
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية نشرت خبرا للسنيد، بأنه كشف فيه عن وجود مفاوضات سياسية بشأن مستقبل العبادي السياسي، وأن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت.
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