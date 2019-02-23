الجيش اليمني يسيطر على عدة مواقع شمال غربي حجة

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وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، إن "قوات الجيش سيطرت على تبتي سيان والسوداء غرب مدينة حرض شمال غربي حجة".
© REUTERS / Naif Rahma
كما لفتت إلى أن "قوات الجيش في المنطقة الخامسة تخوض معارك مع المليشيا في ثلاثة محاور، من مشارف مديرية عبس جنوبا وأطراف مديرية مستبأ شرقا إلى غرب مديرية حرض شرقا".
وينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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