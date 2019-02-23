السودان... البشير يعين وزير الدفاع نائبا له

ونص مرسوم صادر عن الرئاسة السودانية "أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم السبت مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

وكان البشير أعلن مساء أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

ويشهد السودان احتجاجات، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر، بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ويقول نشطاء، إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.