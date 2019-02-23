مناحل العسل بالباحة.. طبيعةٌ أكسبتْ عسلها جوْدةٍ وتميِّز

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : تعتبر مدينة الباحة جنوب المملكة العربية السعودية من الأماكن المناسبة لتربية النِّحل.

وذلك لتنوُّعها الطَّبيعي السَّاحر ، عند زيارتك للمنطقة يلفت انتباهك مناحل النحل المنتشرة في أودية المنطقة وسهولها وعلى سفوح جبالها الشَّاهقة.

ففي الصَّيْف يقوم النحَّالون بنقل مناحلهمْ الى المرتفعات في السُّراة لجني عسل الطلح وكذلك الابْتعاد به عن لهيب الصيف في سهول تهامة .

وبعْد أنتهاءِ موسم الصيف وجْني عسل الطلح يقوم النحالون بنقل مناحلهم الى سهول الباحة وأوديتها بتهامة وأبعاده عن صقيع السُّراة وبرْدها القارس ، وكذلك لجني عسل السِّدْر الشهير بعناصره الغذائية المفيدة وهو الأغلى ثمناً والأعلى جودة والأكثر طلباً ، وكذلك عسل السُّمْر قبل موسم الصيف .

وبسبب اهْتمام الأهالي المتزايد بترْبية النحل تم أنشاء جمْعية تعاونية أهلية لنحاليين وبها معهد يقام به دورات نظرية وعملية لمربِّي النحل وكذلك للمبتدئين في مجال تربية النحل ، لتعريفهم بالطرق الحديثة والصحيحة لتربية النحل ، ويقام كذلك مهرجان للعسل كل موسم اصطيافٍ بالمنطقة تحت رعاية أمير المنطقة و يصاحبه عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية ويقوم مربي النحل بالمنطقة بعرض إنتاجهم من العسل وخبراتهم في تربية النحل للمصطافين والزوار .

يقول العم محمد علي حبيش من أشهر نحالين المنطقة ” تعلمت هذه المهنة من والدي رحمه الله فهي وراثة حتى أتقنتها ولله الحمد ، فتربية النحل تحتاج الى صبرٍ وجهدٍ ، فالمنحل يحتاج إلى عنايةٍ خاصة من قبل المربِّي ومتابعةٍ مستمرة ، وكذلك نقله من مكانٍ الى آخر بحثاً عن الحياة ففي الصيف نقوم بنقله إلى المرتفعات بالحجاز وسفوح جبال شدا ، وفِي الشتاء نقوم بنقله وأبعاده عن الأجواء الباردة الى السهول الدافئة والأودية بتهامة ، فمتى ماكان أهْتمامك أكبر بمنحلك كان إنتاجك أعلى جودة ، فتربية النحل وحبِّه في الغالب تكون وراثة ، وسأنقل تجاربي وخبراتي لأبنائي ”

وعن معرفة العسل المغشوش والأصلي قال العم محمد تتمُّ معرفته من خلال الذوق والشكل والرائحة ، وانصح المستهلكين البحث عن الباعةوالنحالين من يثقون فيهم فالثقة هي من تجعل المستهلك يميِّز بين العسل الاصلي والمغشوش لأن هناك أساليب كثيرة للغش من الصعب اكتشافها .

وعن أنواع العسل قال هناك انواع أشهرها عسل السِّدرة والشَّوْكة والطلح فهي أكثر جودة وتتميز برائحتها الزَّكية .

وفي الختام قدم العم محمد شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه لنحاليين بالمنطقة فسموه هو الداعم الأول لنا حيث يرعى سنوياً مهرجان العسل الذي نقوم فيه بعرض ماننتجه من عسل.

ويضيف النحَّال الشاب خميس حنش العويفي ” رغم صغر سني الا أنني أحببت تربية النحل بسبب الاهْتمام الكبير من أفراد العائلة بهذه المهنة فكنت شغوفاً لامْتهان هذه المهنة ، فقررت أن أتعلم أساسيات تربية النحل الحديثة فالْتحقت بمعهد النحالين في محافظة بالجرشي التابع لجمعية النحاليين التعاونية فتعلمت من خلال أكاديميين متخصصين في علم النحل على أساسيات تربية النحل ولله الحمد ، و الآن أملك منحلي الخاص ، وفِي المستقبل أحاول أن أطور من مهاراتي وخبراتي في تربية النحل وهذا يحتاج إلى صبر وجهد مضاعف ”

وعن معرفة العسل الاصلي والمغشوش قال هناك طرق كثيرة لكن الطريقة المتدارجة من خلال وضع العسل فى فريزر الثلاجة فإذا لم يتجمَّد دلَّ على أنه طبيعي أمَّا إذا تجمد يدل على ان العسل مزوّد بمحلول مائي.

ووُجه في الختام شكره لجمعية النحاليين التعاونية على ماتقوم به من تدريبٍ وتوجيه ودعم لنحالين الشباب .