تناول هذه #الأطعمة باستمرار.. للوقاية من #سرطان_القولون

صحيفة الخليج الالكترونية نصحت دراسة جديدة بزيادة تناول الثوم والبصل للوقاية من خطر سرطان القولون، حيث أظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت في الصين أن زيادة تناول الثوم والبصل يقلل احتمال الإصابة بهذا النوع من الأورام بنسبة 79 بالمائة. ونُشرت نتائج الدراسة في “آسيا باسيفيك جورنال أوف كلينيكال أونكولوجي”، وعزَّزت توصيات الدراسة النصائح الخاصة بزيادة تناول الخضراوات والفواكه لحماية القولون من الأورام. وشدَّدت الدراسة، على أهمية تناول الثوم والبصل للحصول على مضادات الالتهابات الطبيعية التي تقاوم نمو الأورام. وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية يعتبر سرطان القولون من أكثر الأورام التي تهاجم الرجال حول العالم.

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