شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: محمد بن زايد أحدث ثورة فى التخطيط الإستراتيجى لإمارة أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، باستثمار مدينة أبوظبى الإماراتية فى الموارد البشرية، حيث تمم بشكل مدروس وواعى وبأسلوب مدرك لأهمية إدارة المخاطر، قائلا: "حفظ الله عاصمة عيال زايد وجعلها فى أفضل حال على الدوام".





وأضاف الفريق ضاحى خلفان: "ليست قفزة نوعية حدثت في الادارة الحكومية فى أبوظبي منذ أن تولى محمد بن زايد المتابعة والإشراف والتوجيه والقيادة الميدانية.. لكن الذى حدث ثورة فى التخطيط الإستراتيجي للإمارة"، مشيرا إلى أن ما ذكره عن أبوظبى جاء عن اقتناع كامل".









وكان الشيخ ضاحى خلفان، قد شارك اليوم فى افتتاح 500 طالب وطالبة اليوم تخرجوا بعد أن انهوا برنامج "المبرمج الإماراتي"، ضمن خطة الإمارات للاستثمار فى الموارد البشرية.