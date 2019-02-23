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وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن سقف المطالب المرفوعة تتعلق برحيل النظام بشكل كامل، وأن الخطاب الذي قاله الرئيس البشير، أمس الجمعة، لن يؤثر على الشارع السوداني وموقف المعارضة من استمرار التظاهرات.
الحوار الوطني
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وأشار إلى أن الحكومة فشلت في احتواء التظاهرات أو قمعها خلال الفترة الماضية، وأن الشارع سيزداد تمسكا بمطالبه، إلا أن ما يثير التخوفات هو الاستجابة المتأخرة لمطالب الشعب، وهو ما قد يكلف السودان الكثير على المستويات كافة، "حسب قوله".
أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، اليوم السبت، قرارات جمهورية بتعيين ستة وزراء اتحاديين، و18 واليا ينتمون إلى الجيش والشرطة والأمن لتسيير أعمال الحكومة.
وبالأمس، أعلن البشير في خطاب تاريخي، تعطيله نظر البرلمان السوداني في تعديلات دستورية، كانت ستسمح له بالترشح مرة أخرى في رئاسة البلاد.
قرارات البشير
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70%، وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي سوداني: سقف المطالب لن يتراجع وقرارات الرئيس تزيد التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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