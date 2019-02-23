«الإجازة المرضية» في سوق السمسرة بـ150 ريالاً

وبحسب صحيفة “الوطن” فإن طلب تلك الإجازات يتم عبر موقع “تويتر”، حيث يحصل الشخص على تقرير الإجازة المرضية مختوماً وموقعاً من الطبيب المختص دون مراجعة أو إجراء أي فحوصات طبية.

من جهته، أوضح أحد السماسرة أن من بين طالبي تلك الإجازات معلمين ومعلمات وطلاب بالجامعات والمدارس، إلى جانب موظفين من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه يبيع إجازة اليوم الواحد بـ150 ريالاً.