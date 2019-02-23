شكرا لقرائتكم خبر عن «الإجازة المرضية» في سوق السمسرة بـ150 ريالاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
ينشط سماسرة في العمل على استخراج تقارير إجازات مرضية وهمية من بعض المستشفيات الحكومية والأهلية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 150 ريالاً لإجازة اليوم الواحد.
وبحسب صحيفة “الوطن” فإن طلب تلك الإجازات يتم عبر موقع “تويتر”، حيث يحصل الشخص على تقرير الإجازة المرضية مختوماً وموقعاً من الطبيب المختص دون مراجعة أو إجراء أي فحوصات طبية.
من جهته، أوضح أحد السماسرة أن من بين طالبي تلك الإجازات معلمين ومعلمات وطلاب بالجامعات والمدارس، إلى جانب موظفين من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه يبيع إجازة اليوم الواحد بـ150 ريالاً.
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