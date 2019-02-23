شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو من الداخل.. شاهد تجربة «مترو الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أظهر مقطع فيديو – نُشر على حساب “مشاريع السعودية” – أحد قطارات مشروع “قطار الرياض” في رحلة تجريبية على أحد المسارات بغرض التأكد من استعداد العربات ومسارات التشغيل.

وأبان المقطع حركة القطار على خط السكك الحديدية، فيما كشف عن العربات من الداخل، حيث لوحظ قلة عدد مقاعد الركاب، ووجود لوحات إلكترونية، وإذاعة داخلية للتنبيه بالوصول إلى المحطات، وعند فتح الأبواب وإغلاقها.

الجدير بالذكر أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، 6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.