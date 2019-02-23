صحف الإمارات: طوارئ بالسودان ومطالبات برحيل «ماي»

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الصحف كشفت عن استشهاد طفل فلسطيني وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص والاختناق الجمعة، أثناء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، على تطورات الأوضاع في السودان، حيث سلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "الرئيس السوداني يعلن الطوارئ لمدة عام ويحل الحكومة"، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أمس الجمعة، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة، وتعليق النظر في التعديلات الدستورية.

وقال البشير في خطابه إنه "يدعو المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب"، وشدد على أن "وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج". وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن البشير دعا البرلمان إلى تعليق النظر فى التعديلات الدستورية التي يعتقد أنه كان من شأنها أن تسمح له بخوض

وقال البشير في خطابه إنه "يدعو المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب"، وشدد على أن "وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج".

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن البشير دعا البرلمان إلى تعليق النظر فى التعديلات الدستورية التي يعتقد أنه كان من شأنها أن تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة لولاية جديدة في السنة القادمة.

وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، وتحت عنوان "الفلسطينيون يكسرون قيد باب الرحمة في القدس"، أوضحت صحيفة "الخليج" أن آلاف المصلين الفلسطينيين نجحوا في إعادة فتح مصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وسط احتفالات حاشدة في المنطقة، تخللتها هتافات التكبير وهتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"هذا المسجد مسجدنا"، وغيرهما، بينما أمّ الأقصى المبارك أكثر من ستين ألف مواطن من القدس والداخل الفلسطيني رغم كل إجراءات الاحتلال المشددة في القدس.

وشارك رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس وآلاف المصلين في افتتاح باب مبنى ومصلى "باب الرحمة" قبل صلاة الجمعة، أمس، وأدوا الصلاة في المبنى الذي أغلقه الاحتلال منذ العام 2003، ورفع مصلون العلم الفلسطيني على سطحه، في حين اعتقل الاحتلال أكثر من 60 فلسطينيا من مدينة القدس وحدها، في وقت استشهد فيه طفل وأصيب 41 فلسطينيا في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وكشفت "الاتحاد" عن استشهاد طفل فلسطيني وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص والاختناق الجمعة، أثناء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة.

وأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "استشهد الطفل يوسف سعيد حسين الداية (14 عاما) إثر إصابته برصاصة في صدره أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة وهو من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة".

وحول تطورات الأوضاع في اليمن وتحت عنوان "ثورة القبائل اليمنية تتمدد في وجه الحوثي"، أشارت صحيفة "البيان" إلى اتساع رقعة الانتفاضة القبلية ضد الحوثي، التي أطلقت شرارة ثورتها قبائل حجور في حجة، بعد أن التحقت قبيلة "ذو يحيى" بقافلة الرافضين للانقلاب الحوثي على الشرعية. كما عاودت الميليشيا استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة بعد ساعات من قصفها مجمعا تجاريا وصناعيا في شارع صنعاء.

وذكرت "الخليج" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، جددت استهداف مطاحن البحر الأحمر بعد ساعات من قصفها "مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي"، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن الميليشيات استهدفت بقذائف هاون، مطاحن البحر الأحمر الواقعة في الأحياء الشرقية للحديدة، التي تخزن فيها كميات كبيرة من القمح والحبوب التي تغذي شرائح واسعة من اليمنيين.

وتحت عنوان "تهمة جديدة لحمد بن جاسم بلائحة ادعاء قضية رشوة "باركليز" ، تناولت "البيان" جلسات محاكمة 4 مسؤولين في بنك باركليز البريطاني بقضية رشوة حمد بن جاسم، حيث كانت جلسة الخميس، إجرائية ناقشت تطور أحداث القضية وبعض الترتيبات الإجرائية والقانونية.

وأشار قاضي المحكمة روبرت جاي إلى أن حكم المحكمة قد يصدر في يوم 11 يونيو 2019، وأنه خلال الأسابيع القادمة قدم يتم إضافة تهمة التهرب الضريبي إلى لائحة التهم، ولكن ذلك سيكون بعد سماع شهادات أربعة مسؤولين آخرين في الفترة القادمة وتحديد ما إذا كانت جريمة التهرب الضريبي واقعة من عدمه.

وبالانتقال إلى الشأن السوري، أفادت "الخليج" أن قوات سوريا الديمقراطية استأنفت أمس الجمعة عملية إجلاء المحاصرين داخل الجيب الأخير لتنظيم داعش في شرق سوريا، في خطوة من شأن استكمالها أن تحدد ساعة الصفر لحسم المعركة سواء عبر استسلام الإرهابيين أو إطلاق الهجوم الأخير ضدهم، بينما كشفت مصادر مقربة من لجنة التفاوض بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومسلحي تنظيم داعش أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين لنقل مقاتلي التنظيم وعائلاتهم إلى بادية البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، في حين أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى الحدود التركية - السورية.

وهي الدفعة الثانية التي يتم إجلاؤها من الباغوز، بعد خروج ثلاثة آلاف شخص الأربعاء، وفق ما أحصت قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن الخارجين من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون ومن دول الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبيون.

دوليا، كشفت "الاتحاد" تحت عنوان "سياسيون بريطانيون يطالبون باستقالة ماي خلال الثلاثة أشهر المقبلة"، أن سياسيين على مستوى رفيع في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قالوا إن الأخيرة يجب أن تقدم استقالتها كرئيسة للوزراء وزعيمة للمحافظين في وقت لاحق من هذا العام بعد إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وتعهدت ماي لحزبها بأنها ستتقاعد قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة والمقررة في عام 2022، لكنه وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية الجمعة، فإنه من المرجح أن تواجه ضغوطا للقيام بذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.