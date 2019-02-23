انت الان تتابع عمر البشير يُعين حكومة جديدة في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عين الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم السبت، حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدالة في مناصبهم عقب إعلانه في وقت سابق من يوم الجمعة حالة الطوارئ لمدة عام. وبعد ساعات فقط من إعلان البشير أنه سيحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات قام أيضا بتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكرين. وأعلن البشير، تشكيل حكومة كفاءات جديدة، واعتباره رئيسًا انتقاليًا للبلاد، كما تخلَّى عن منصبه رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، حسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، أن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، وسيحل الحكومتين المركزية والولايات.ومن المقرر أن يُلقي الرئيس السوداني عمر البشير، كلمة مساء أمس الجمعة، كما أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أن البشير سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته، لكنه