لأول مرة منذ 2017.. الملك سلمان يغادر السعودية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

يصل العاهل السعودي الملك سلمان بعد عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ.



وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ عددا من القضايا؛ من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.

وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.

ومن المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير إيفان سركوس في القاهرة إن المناقشات ستتركز على 3 قضايا رئيسية: التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، والتحديات الدولية، والمسائل الإقليمية.

إلى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان حاج حسن البلقيه ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



يذكر أن الملك سلمان لم يغادر المملكة في أي زيارة خارجية، منذ زيارته إلى روسيا في أكتوبر 2017.

تلتئم قمة عربية أوروبية، الأحد، لأول مرة في مصر لبحث ملفات مشتركة أبرزها مرتبط بقضايا المنطقة والأمن والإرهاب والهجرة غير النظامية وسط دعوات معارضة تطالب قادة أوروبا بعدم الحضور عقب تنفيذ القاهرة إعدامات بحق معارضين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن القمة، التي تعقد على مدار يومين، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" ستركز على "كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا".

كما حدد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أهداف القمة في نقاط عدة، أهمها "تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع التعاون بمجالات التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة".

وتعتبر الموضوعات الأمنية والاقتصادية، الأبرز في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، فيما تحدثت مصادر دبلوماسية عربية عن إدراج موضوعات اجتماعية على جدول القمة، ورغم عدم إعلان تفاصيلها، أكدت أنها "لا تقل أهمية عن الجانب السياسي".

وقبل انعقاد أعمال القمة، عُقد اجتماعان بين الجانبين العربي والأوروبي، الأول على مستوى الخبراء بمقر الجامعة العربية، نهاية الشهر الماضي وآخر وزاري في بروكسل مطلع شهر فبراير الجاري.

وتجري وزارة الخارجية المصرية، مباحثات مع المشاركين ليكون التمثيل على أرفع المستويات، حتى تخرج القمة بالشكل المطلوب بعد حديث عن عدم حضور بعض الدول.

