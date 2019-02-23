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تدشين سفارة إسرائيلية في إحدى الدول الأفريقية

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© REUTERS / Philippe Wojazer

وأضاف رون آدام أن هناك أوجه شبه عديدة بين إسرائيل ورواندا مما يتيح المجال أمام إنشاء مشاريع تعاونية عديدة. 

وكانت أنباء صحفية قد أفادت بأن اسرائيل ورواندا قد وقعتا العام الماضي، اتفاقا تقوم رواندا بموجبه باستيعاب عدد من المتسللين الأفارقة إلى البلاد، إلا ان العاصمة الرواندية، كيغالي، تنفي وجود مثل هذا الاتفاق. 

وقالت مصادر في كيغالي إن رواندا معنية في زيادة حركة السياحة الوافدة، حيث أعلنت شركة الطيران الرواندية أنها ستبدأ بتسيير رحلات جوية مباشرة من وإلى مطار بن غوريون الدولي، هذا العام. 

ويشار إلى أن إسرائيل تعكف على تحسين علاقاتها مع دول في شرق أفريقيا وخاصة مع أوغندا وكينيا.    

 

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