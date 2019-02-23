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عودة نحو 100 لاجئ سوري من الأردن ولبنان خلال 24 ساعة الماضية

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© Sputnik . Firas al-Ahmad

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 962 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 125شخصا (38 مرأة و64 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 837 شخصا (251امرأة 427طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

من جانب آخر أفاد المركز أن 166 نازحا عادوا خلال الـــ24 ساعة الماضية إلى مناطقهم داخل البلاد.

وأضاف البيان، بأن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت خلال 24 ساعة الماضية بإزالة الألغام من 2.3  هكتارات من الأراضي واكتشاف 23 عبوة ناسفة وتدميرها.

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