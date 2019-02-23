وزير أمريكي لدى "حزب الله"

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وبهذا الصدد كشف رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خلال مقابلة حصرية على قناة " الجديد" اللبنانية عن موقفه من مشاركة "حزب الله" في الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري واستلام الحزب وزارة الصحة.

وقال جعجع للقناة اللبنانية أنه كان يفضل أن لا يتسلم "حزب الله" وزارة الصحة لكن اختيار الوزير جميل جبق غير المنتسب للحزب عدل المشهد.

وكشف جعجع عن وزير الصحة الجديد جميل جبق أنه ليس كادر حزبي ومنظم في الحزب الله وهو يحمل الجنسية الأمريكية".