وزير أمريكي لدى "حزب الله"

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© REUTERS / Jamal Saidi
وقال جعجع للقناة اللبنانية أنه كان يفضل أن لا يتسلم "حزب الله" وزارة الصحة لكن اختيار الوزير جميل جبق غير المنتسب للحزب عدل المشهد.
وكشف جعجع عن وزير الصحة الجديد جميل جبق أنه ليس كادر حزبي ومنظم في الحزب الله وهو يحمل الجنسية الأمريكية".
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