عقب زيارة ولي العهد... الهند تزف أنباء سارة للسعوديين

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، رحب وزير السياحة في كيرلا؛ بالقرار المشترك الذي اتخذته الهند والمملكة العربية السعودية، بتمديد تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين.

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وقال سوريندران إن القرار الذي اُتخذ في اجتماع بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي وولي العهد السعودي في نيودلهي الأربعاء الماضي، سيعطي دفعة كبيرة للسياحة في الهند وولاية كيرلا.

وأضاف الوزير الهندي أن إدارة السياحة بالولاية كانت تطالب خلال العامين والنصف الماضية بإلغاء نظام التأشيرات القديم الذي يطالب السياح السعوديين بضرورة إجراء البصمات.

وشدد سوريندران على أن زيارة ولي العهد أسهمت في تسهيل الإجراءات للمواطنين السعوديين والحصول على تأشيرات إلكترونية بكل يسر.

وجاءت الهند كمحطة ثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي شملت باكستان والصين أيضا، واستمرت الزيارة إلى الهند لمدة يومين، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.