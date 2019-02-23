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عقب زيارة ولي العهد... الهند تزف أنباء سارة للسعوديين

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ووفقا لصحيفة "سبق" ، رحب وزير السياحة في كيرلا؛ بالقرار المشترك الذي اتخذته الهند والمملكة العربية السعودية، بتمديد تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين.

© REUTERS / POOL

وقال سوريندران إن القرار الذي اُتخذ في اجتماع بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي وولي العهد السعودي في نيودلهي الأربعاء الماضي، سيعطي دفعة كبيرة للسياحة في الهند وولاية كيرلا.

وأضاف الوزير الهندي أن إدارة السياحة بالولاية كانت تطالب خلال العامين والنصف الماضية بإلغاء نظام التأشيرات القديم الذي يطالب السياح السعوديين بضرورة إجراء البصمات.

وشدد سوريندران على أن زيارة ولي العهد أسهمت في تسهيل الإجراءات للمواطنين السعوديين والحصول على تأشيرات إلكترونية بكل يسر.

وجاءت الهند كمحطة ثانية في جولة الآسيوية، التي شملت باكستان والصين أيضا، واستمرت الزيارة إلى الهند لمدة يومين، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

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