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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وكانت الجماعة الحوثية، أعلنت، أمس الجمعه، استعادة مواقع من سيطرة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة البيضاء وسط اليمن، وقالت إن مقاتليها نفذوا عملية عسكرية استهدفت الجيش اليمني في منطقة فضحة في جبهة ناطع شرق البيضاء، مضيفة أن العملية أسفرت عن سيطرة الجماعة على عدد من المواقع.
وتعلن جماعة "أنصار الله"، بشكل متواصل عن استهداف مواقع تابعة للجيش اليمني والجيش السعودي الذي يقود تحالفا عسكريا ضدها دعما للجيش اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مواقع سيطرت الجماعة عليها في يناير/كانون الثاني 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع في صنعاء بعد معارك مع الجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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