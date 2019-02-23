توقيف 40 جزائريا وسط مظاهرات حاشدة ضد ترشح بوتفليقة للمرة الخامسة

ولم تحدد مصالح الأمن في أي الولايات التي تم فيها تنفيذ الاعتقالات، وبنفس الطريقة، كما لم تشر إن كانت أسباب التوقيف ترجع إلى المسيرات ضد العهدة الخامسة التي نُظمت هذا الجمعة في العديد من الولايات، بما في ذلك الجزائر العاصمة، وفقا لإعلام محلي.

واندلعت اشتباكات، أمس الجمعة، في العاصمة الجزائر، بين الشرطة والمتظاهرين المتوجهين إلى قصر رئاسة الجمهورية.

© AP Photo / Anonymous

وحاول المتظاهرون السير باتجاه مقر الرئاسة في المرادية، غير أن قوات الأمن منعتهم من التوجه إلى هناك، بعد أن تم نشر قوات الشرطة أمام رئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، واضطرت إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما رد المحتجون بإلقاء الأحجار على عناصر الشرطة.

وتتواجد حشود المتظاهرين بساحة البريد المركزي وشارع عميروش المكتظ عن آخره بالمتظاهرين.

وخرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة في الجزائر العاصمة، بعد أيام من إطلاق نداءات للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الخميس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه إلى سويسرا يوم الأحد المقبل لإجراء فحوص طبية دورية، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد 24 فبراير/ شباط إلى جنيف من أجل إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية.

وأعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى يوم 18 أبريل/ نيسان سعيا لفترة رئاسية خامسة، ويتوقع مراقبون فوز بوتفليقة في الانتخابات، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكد الرئيس الجزائري في وقت سابق أنه لم يعد بنفس القوة البدنية التي كان عليها ولم يخف هذا يوما على شعبه، وأضاف "كرست كل طاقاتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد".