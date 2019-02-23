روما لمواصلة صحوته أمام #فروسينوني في #الدوري_الإيطالي

الخليج - د ب أ

تعود الفريق الإيطالية إلى منافسات السيري أ لكرة القدم، بعد خوض بعضها منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويبرز في مباريات اليوم لقاء روما أمام فروسينوني.

ويواجه يوفنتوس فريق بولونيا غداً الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، بعد الخسارة 0-2 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أوروبا، والتي زادت من الشكوك حول قدرته على التأهل للدور التالي بالرغم من تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق.

وفشل رونالدو، الفائز بلقب دوري الأبطال خمس مرات والذي لعب على الأقل في الدور قبل النهائي بالبطولة منذ 2011، وزملاؤه في مجاراة لاعبي أتلتيكو الشجعان ولم يظهروا أي تطور من الأداء المخيب للآمال في الفترة الأخيرة بالدوري.

ويحل نابولي ضيفاً ثقيلاً على بارما يوم الأحد، الذي سيشهد مباراة قوية تجمع بين إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث، مع فيورنتينا، فيما يحل روما، صاحب المركز الخامس بفارق 4 نقاط خلف ميلان، ضيفاً على فروسينوني اليوم السبت، كما يلعب أيضاً تورينو مع أتالانتا.

وفي بقية مباريات هذه الجولة يلعب سامبدوريا مع كالياري، وساسولو مع سبال، وكييفو مع جنوى، ولاتسيو مع أودينزي.