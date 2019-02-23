الخليج - حسن القبيسي يستضيف النصر الفيحاء والرائد الفيصلي في ختام مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وفي الدوري الإسباني تبرز مباراة برشلونه وأشبيلية كأقوى مواجهات الجولة ، وفيما يلي أهم مباريات السبت الـ23 من شهر فبراير : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 15:55 الرائد × الفيصلي 20:25 النصر × الفيحاء دوري الخليج العربي 16:30 عجمان × الفجيرة 19:15 العين × النصر الدوري الإنجليزي 15:30 بيرنلي × توتنهام 18:00 نيوكاسل × هيديرسفيلد 18:00 بورنموث × وولفرهامبتون 20:30 ليستر سيتي × كريستال بالاس الدوري الإسباني 15:00 خيتافي × رايو فايكانو 18:15 إشبيلية × برشلونة 20:30 ديبورتيفو ألافيس × سلتا فيغو 22:45 أتلتيك بلباو × إيبار الدوري الإيطالي 17:00 تورينو × أتالانتا 22:30 فروسينوني × روما الدوري الألماني 17:30 فرايبورغ × فولفسبورغ 17:30 بايرن ميونخ × هيرتا برلين 17:30 ماينز × شالكة الدوري الفرنسي 19:00 باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك 22:00 جانجون × آنجيه 22:00 أميان × نيس

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية ليوم #السبت “23 فبراير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.