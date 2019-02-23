صحيفة الخليج الالكترونية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, رئيس نادي الأسير الفلسطيني, أمين سر حركة “فتح” في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ناصر قوس بعد اقتحام منزله. وأفادت مصادر محلية في القدس ” بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة “فتح” في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ناصر قوس، إضافة الى الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من قاموا بفتح مصلى باب الرحمة يوم أمس الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر #قوات_الاحتلال تعتقل رئيس نادي الأسير الفلسطيني في #القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.