البشير: أرفض الحلول الصفرية وسأجنِّب الشعب الحرب

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وجَّه الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة، خطابًا إلى الشعب السوداني، بعد اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، معلنًا اتخاذه عدة قرارات مهمة، وذلك بعد الاحتجاجات، التي شهدها السودان ضد نظام البشير. قال الرئيس السودانى، إنه يخاطب شعبه اليوم، وبلاده تجتاز مراحل صعبة ومعقدة فى تاريخها الوطنى. وتابع: «سنخرج من هذه المرحلة أكثر إصرارًا على بناء أمتنا المستقرة». وأضاف، أن بعض أجزاء البلاد شهد احتجاجات خرجت بمطالب مشروعة فى البداية نحو حياة كريمة، ويكفلها الدستور والقانون.
وتابع البشير: «نتمسك دومًا فى حكمنا بتوسيع مساحة الحريات العامة، وأرفض جميع الحلول الصفرية، وسأجنِّب الشعب الحرب». وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، أعلن أن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، وسيحل الحكومتين المركزية والولايات. كما أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات
وتابع البشير: «نتمسك دومًا فى حكمنا بتوسيع مساحة الحريات العامة، وأرفض جميع الحلول الصفرية، وسأجنِّب الشعب الحرب».
وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، أعلن أن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، وسيحل الحكومتين المركزية والولايات.
كما أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أن البشير سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته، لكنه سيتخلّى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني.
وفي 16 فبراير الجاري، قال الرئيس السوداني إن «السلطة والحكم لم يكونا يومًا غاياتنا، بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي».
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