ووفقا للصورة المتداولة، قامت الأميرة منى، زوجة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود، بزيارة حفيدها الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف بـ"الأمير النائم". وظهر الأمير خالد بن طلال وهو يقبل رأس نجله الوليد، في حين ظهرت يد الأميرة منى، وهي تمسك بيد حفيدها.
يشار إلى أن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.
وكان الأمير الصغير تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 18 عاما، للدراسة بالكلية العسكرية، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث صورة لـ"الأمير النائم" منذ 14 عاما... وأميرة سعودية تظهر معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.