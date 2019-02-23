روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية — التركية في سوريا المختصة بمسائل رصد خرق نظام وقف الأعمال العسكرية، رصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات اللاذقية (6) وحلب (2) وإدلب (1)، وذلك في حين رصد الجانب التركي 28 خرقا في محافظات حلب (6) وحماة (3) وإدلب (17) اللاذقية (2)".

وبحسب البيان، لم ينفذ المركز الروسي أي عمليات إنسانية خلال 24 ساعة الماضية.

كما لم توقع خلال الــ24 ساعة الماضية أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.