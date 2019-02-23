لأول مرة منذ 35 عاما... ظهور حيوان نادر في الإمارات (صور)

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، ظهر حيوان الوشق العربي وهو من فصيلة السنوريات ويمتاز بلونه الرملي وأذنيه السوداويتين الطويلتين، وقد شوهد لآخر مرة في أبوظبي عام 1984.

والتقطت كاميرا خاصة بمراقبة البيئة، صور الوشق العربي، ضمن برنامج الهيئة طويل الأمد لدراسة ومراقبة المناطق المحمية في أنحاء الإمارة.

ويعرف عن الوشق بأنه من الحيوانات الليلية، إلا أن الهيئة التقطت له صورا نهارية لأحد ذكور الفصيلة المعروف عنها اصطياد الطيور والقوارض والثدييات الصغيرة، ويمكن أن تعيش لفترة طويلة دون شرب الماء.

وينتشر الوشق العربي على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن وجوده في شبه الجزيرة العربية أصبح نادرا على نحو متزايد بسبب ممارسات الصيد غير المشروع وتدمير بيئته.

يذكر أن جبل حفيت هو الجبل الوحيد في أبوظبي ويعد موطنا لنباتات وحيوانات محلية متنوعة نظرا لشدة ارتفاعه، وتم إعلانه كمتنزه وطني في عام 2017، كما تم العام الماضي ضمه إلى شبكة زايد للمحميات الطبيعية.