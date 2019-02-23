بوتين يزور قطر قريبا (فيديو)

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أمس الجمعة، أكد خولوف، أن هذه الزيارة (لم يحدد موعدها) تستوجب تحضيرات مسبقة، ويجري حاليا تنسيق عال بين البلدين بهذا الشأن.

وتحدث السفير الروسي لدى الدوحة عن العلاقات الروسية القطرية ومحاور الخلاف بشأن الأزمة السورية، وفرص حصول قطر على منظومة إس 400 الروسية، وكذلك موقف موسكو من الأزمة الخليجية، والمنافسة بين روسيا وقطر في أسواق الغاز العالمية والتعاون بين البلدين في تنظيم كأس العالم عام 2022.

وفي يوليو/تموز الماضي، زار أمير قطر موسكو، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين والشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبحثان التعاون الثنائي والوضع في الشرق الأوسط، خصوصا الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والعسكري والثقافي.