زعلته رد سجون.. علاء مبارك يستفز عمرو أديب للمرة الثانية

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عاد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، للهجوم مجددًا على الإعلامي عمرو أديب بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد نحو 11 يومًا من هجوم سابق رد عليه «أديب».

وكان «أديب» ردَّ على هجوم سابق لعلاء مبارك، في 10 فبراير الجاري، قبل ساعات قليلة من حلول الذكرى الثامنة لتنحي والده، وقال: "إن اليوم يوافق ذكرى تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم عقب ثورة 25 يناير".

وتابع: "أتخيل كيف سيكون الوضع لو لم يتنح مبارك، كان جمال مازال يحكم مصر، وعلاء مبارك (يقبض)"، على حد قوله.

وأضاف أديب، خلال تقديم حلقة برنامجه "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، على علاء مبارك، قائلًا: "مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب.. رد عليا وقولي فلوس سويسرا جبتها منين؟، هو علاء مبارك كان بيشتغل إيه؟".

يذكر أن أديب تجاهل هذه المرة الرد على علاء مبارك، حيث انتهت حلقة أمس الجمعة، دون أن يعلق على ما نشره نجل الرئيس الأسبق على حسابه.