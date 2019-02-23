بلجيكا تتعهد بكشف أحد أهم أسرار القذافي

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وقال ميشيل خلال جلسة للبرلمان في بروكسل، إنه سيبلغ النواب بكل معطيات الملف بعدما أثار خطاب أرسله وزير الخارجية ديدييه رايندرز إلى لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، مخاوف بشأن الدور الذي لعبه في الإفراج عن فوائد من هذه الأموال المجمدة بسبب العقوبات الدولية.
© REUTERS / Ismail Zetouni
المراسلات بين وزارتي الخارجية البلجيكية والليبية عام 2012، أثارت العديد من ردود الفعل والاستياء في ظل إخطار ديدييه رايندرز لنظيره الليبي بشكل صريح عن تدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.
وأوضح الوزير البلجيكي، أنه وجه رسالة إلى وزير الخارجية الليبية عاشور بن خيال عام 2012، مبلغا إياه بفرص الإفراج عن جزء من الأموال "لصالح أعمال إنسانية"، من دون تحديد طبيعتها.
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