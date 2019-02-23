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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح، عادل اليوسف، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المحدثة تتيح للجهات الحكومية التعاقد جزئياً مع شخصين لشغل وظيفة واحدة، بحيث يداوم كل منهما ساعات محددة أو أيام معينة.
وقال اليوسف خلال اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن هذا النوع من التعاقد يخدم الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم للعمل لساعات طويلة كالمرضى والمعاقين والأمهات، وغيرهم، موضحاً أن راتب الوظيفة يتم تقسيمه على الشخصين المتعاقد معهما.
وأضاف أن هذا التعاقد الجزئي سيتيح للجهات الحكومية مرونة عالية في التعامل مع وظائفها لأجل تحقيق أهدافها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. #الخدمة_المدنية تكشف عن إمكانية العمل في الجهات الحكومية بدوام جزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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