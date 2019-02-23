وزير_التعليم يشيد بقرار #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج.. وهذا أول تعليق له

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صحيفة الخليج الالكترونية
أشاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالقرار الذي اتخذته المملكة والصين بالبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في مناهج التعليم العام والجامعي.
وأشار وزير التعليم، إلى إن الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها إضافة إلى اللغة الأم لغتين أو أكثر، مؤكداً أن الوقت قد حان لإدراج اللغة الصينية في المناهج.
وعن سبب اختيار اللغة الصينية، قال آل الشيخ: “إن الصين تتمتع بقوة اقتصادية، إضافة إلى كونها شريكاً استراتيجياً للمملكة”.
وأضاف حمد آل الشيخ أن الوقت قد حان ليكون التعليم في المملكة مواكباً لتوجهات الدول المتقدمة في تدريس اللغات الأجنبية.
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