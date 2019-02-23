دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper البشير يتخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم قالت مصادر سودانية، إن الرئيس عمر البشير تخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم. وأكدت المصادر، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أنه جرى إعلان الطوارئ في البلاد، وتشكيل حكومة كفاءات على أن يكون البشير رئيسا انتقاليا.

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