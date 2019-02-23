استشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية شرق #غزة

الخليج - واس

أستشهد اليوم ، طفل فلسطيني واصيب العشرات بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية في قطاع غزة عن استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال شرق مدينة غزة، وإصابة 41 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع آلاف المتظاهرين الذين يشاركون في فعاليات ومسيرات سلمية، على الشريط الحدودي شرق القطاع.