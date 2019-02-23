شكرا لقرائتكم العراق: «سائرون» يؤكد و«الفتح» ينفي تجاوز العقدة الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - عمر ستار | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 01:08

توقع «تحالف سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر امس، الانتهاء من التشكيلة الحكومية بداية الفصل التشريعي الجديد، مطلع الشهر المقبل، بعد الاستقرار على ترشح أسماء جديدة لوزارة الداخلية، في وقت أكد «تحالف الفتح» عدم الاتفاق على الأسماء الجديدة حتى الآن.



وكانت قيادات «الفتح» و«سائرون» عقدت مطلع الشهر الجاري اجتماعاً في بغداد، ترشحت عنه تسريبات وتقارير صحفية، اشير الى عزمهما الدخول بتحالف مشترك يبدأ اولى مهماته بحل عقدة تسمية الوزراء الأمنيين.

وقال النائب محمد الغزي، عن «سائرون»: «إن الحوارات واللقاءات السابقة مع الفتح نتج منها تشكيل لجان لخلق رؤية اكثر وضوحاً للعملية السياسية في المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أن «لجنة السداسية واللجنة الفرعية المكلفة استكمال التشكيلة الحكومية توصلتا إلى اتفاق يقضي بحسم الجدل على ملف الوزراء من خلال طرح أسماء جديدة مرشحة إلى الوزارات الشاغرة وسلمت إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي»، ولفت الى وجود «أكثر من اسم سيتم تقديمها لكل وزارة ويتم ترك الخيار لرئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب وكما حصل بالوزارات السابقة التي تم حسمها».

وتوقع أن «تشكيلة رئيس الوزراء ستكتمل في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي المقبل وسيتم غلق هذا الملف».

إلا أن النائب كريم عليوي عن «الفتح»، نفى في تصريح الى «الحياة» ما تم تداوله في وسائل الاعلام ووصفه بأنه «عبارة عن توقعات من اللجان التفاوضية المشتركة»، وذكر ان «الكتل هي من ستتخذ القرار باستبدال الاسماء المطروحة وليس اللجان».

وتداولت وسائل اعلام محلية تسريبات عن اقتراح تقديم مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية، إضافة الى استبدال وزيرة التربية في سلة واحدة ما يعقد المشهد اكثر، لا سيما ان الكتل الكردية لم تحسم مرشحها الى حقيبة العدل، ولا تزال القوى السنية مختلفة على احقية وزارة الدفاع.

ودعا النائب ماجد الجنابي عن «سائرون»، الكتل الى «اعتماد ذلك المقترح الذي يقول انه سيخدم عمل البرلمان لينهي ملف استكمال التشكيلة الحكومية». يذكر أن تحالف الصدر «سائرون»، افشل التصويت على فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي اكثر من مرة.

ويشغل الفياض حالياً ثلاثة مناصب رسمية هي: رئيس جهاز الامن الوطني، ورئس «هيئة الحشد الشعبي»، ومستشار الامن الوطني.