شكرا لقرائتكم بارنييه يستعجل ماي اتخاذ «قرار» وكوربن يحذره من «ألاعيبها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 22:11

اعتبر ميشال بارنييه، ابرز مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت)، ان الاتحاد يحتاج قراراً تتخذه لندن لاستكمال الأمر، لا مزيداً من الوقت.



وقال: «لا نحتاج كثيراً من الوقت الاضافي، بل الى قرار وأن يتحمّل كل طرف مسؤولياته. على البريطانيين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم ويؤمّنوا نتائج القرارات التي اتخذوها ديموقراطياً».

جاء ذلك بعدما التقى بارنييه زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن في بروكسيل الخميس، والذي حذر المفوضية الأوروبية من «لعبة خطرة» تلعبها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد من دون اتفاق، بعدما «وقعت رهينة أقلية من المتشددين في حزبها».

وأعلن أنه أجرى محادثات «بنّاءة وصريحة» في العاصمة البلجيكية، مشدداً على أنه يسعى إلى بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد «بريكزيت» المرتقب في 29 آذار (مارس) المقبل. ونبّه الى أن «خطر غياب اتفاق للخروج من الاتحاد كبير جداً، مع كل الفوضى الذي سيؤدي إليه ذلك»، داعياً ماي إلى «تغيير أسلوبها» في المفاوضات. والتقى كوربن بارنييه بعد زيارة ماي بروكسيل، حيث طالبت بـ«تغييرات ملزمة قانوناً» في شأن «شبكة الأمان» المرتبطة بشطرَي إرلندا.

وأكد ديبلوماسيون أوروبيون أن الجانبين يدرسان النواحي القانونية لإضافتها إلى الاتفاق، لتوضيح هذه المسألة. واستدركوا أنهم متمسكون بموقف الاتحاد الرافض لأي تنازل في هذا الصدد.

إلى ذلك أعلن إيان أوستن استقالته من حزب العمال، احتجاجاً على عدم معالجة كوربن مسألة اللاسامية داخل الحزب، ليصبح تاسع نائب «عمالي» ينشق، لكنه لم ينضمّ إلى زملائه الذين شكلوا كتلة جديدة مستقلة في مجلس العموم (البرلمان).

أوستن، وهو ابن بالتبنّي لعائلة يهودية مهاجرة، برر قراره بأن القيادة «تشجّع اللاسامية داخل الحزب». وهاجم كوربن مرات واتهمه بالتقصير في معالجة هذه المسألة، وزاد: «حزب العمال كان حياتي، وكانت استقالتي منه أصعب قرار اتخذته، لكن عليّ أن أكون صادقاً، اذ أصبحت أخجل من انتمائي إلى الحزب بقيادة جيريمي كوربن الذي يهين الشعب اليهودي. رهيب أن تدفع ثقافة التشدد واللاسامية وعدم التسامح النواب المخلصين والناس الجيدين إلى الخروج من الحزب، بعدما أمضوا حياتهم مخلصين لسياساته».