شكرا لقرائتكم موسكو تشتبه بمحاولة واشنطن تسليح المعارضة في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس، موسكو، واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 22:14

اتهمت روسيا الولايات المتحدة وحلفاءها في الحلف الأطلسي بدرس تسليح المعارضة في فنزويلا، وباستخدام تسليم مساعدات ذريعة لشنّ عمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.



جاء ذلك بعدما أعلن 11 ديبلوماسياً فنزويلياً في الولايات المتحدة تأييدهم زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تصّب نفسه رئيساً موقتاً للبلاد الشهر الماضي واعترفت به نحو 50 دولة.

وقال ممثل لغوايدو في واشنطن إن البعثة الديبلوماسية التابعة لمادورو في الولايات المتحدة توقفت عن العمل، مضيفاً أن المعارضة تعمل لإعادة الخدمات القنصلية في البلد. لكن ماريا فارا التي عيّنها غوايدو سفيرة لفنزويلا في كوستاريكا، ستغادر بطلب من سلطات البلد مقرّ السفارة في سان خوسيه الذي دخلته عنوة الخميس.

وغادر غوايدو كراكاس الخميس متجّهاً إلى الحدود الكولومبية، ليحاول شخصياً تسلّم المساعدات الأميركية المكدّسة هناك، والتي تعهد إدخالها بحلول اليوم. لكن مادورو أعلن إغلاقاً كاملاً للحدود البرية مع البرازيل، لمنع دخول المساعدات، كما اتخذ الجيش الفنزويلي إجراءات أمنية مشددة عند الحدود مع كولومبيا وحظّر مغادرة السفن الموانئ الفنزويلية حتى غد، لتجنّب أي تحرّك لجماعات «إجرامية».

ورجّحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن يحصل اليوم «استفزاز خطر، بتحريض من واشنطن وبقيادتها»، معتبرة ان خطط غوايدو لإدخال المساعدات عبر الحدود هدفها استدراج اشتباكات ستشكّل «ذريعة مناسبة لشنّ عمل عسكري».

وقالت إن الولايات المتحدة نقلت قوات خاصة وتجهيزات عسكرية إلى منطقة «أقرب للحدود الفنزويلية»، مضيفة أنها وحلفاءها في «الأطلسي» تدرس شراء أسلحة على نطاق واسع لتسليح المعارضة. وحذّرت من أن تدخلاً عسكرياً أميركياً في فنزويلا سيؤدي إلى «زيادة حادة في التوترات» في العالم، وذكّرت بمرور 5 سنوات على الثورة الأوكرانية التي أطاحت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لروسيا، والتي اتهمت موسكو واشنطن بتدبيرها، قائلة: «يبدو أنه ليس لدى واشنطن ما تحتفل به بالذكرى الخامسة للانقلاب في أوكرانيا، لذلك قررت تنفيذ انقلاب جديد».

في السياق ذاته، رأى ناطق باسم الخارجية الصينية أن حكومة مادورو ما زالت «ملتزمة الهدوء وضبط النفس»، واستدرك: «إذا أُدخلت ما تُسمى بمواد إغاثة قسراً إلى فنزويلا وسبّبت عنفاً واشتباكات، سيكون لذلك عواقب خطرة. لا أحد يرغب في رؤية ذلك. تعارض الصين التدخل العسكري في فنزويلا وترفض أي أفعال تسبّب توترات أو اضطرابات». اما نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو فاعتبر ان التهديدات الأميركية بتدخل عسكري في فنزويلا «ليست ناضجة ولن تكون منطقية». وأضاف في اشارة الى الأميركيين: «أعتقد بأنهم في عالم الخطابات، لا الأفعال. المسألة الفنزويلية يجب أن يحلّها الفنزويليون».