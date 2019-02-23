شكرا لقرائتكم الشامسي: الإمارات ستبقى الى جانب لبنان لينهض بدوره الوطني والعربي بين أشقائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 21:10

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد الشامسي أن "دولة الإمارات كانت وستبقى بجانب لبنان الشقيق لينهض بدوره الوطني والعربي بين أشقائه العرب الذين يحرصون على لبنان وشعبه، ليبقى هذا الوطن سيدا حرا عربيا مستقلا، متعاونا مع أشقائه العرب".



وأشار بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الى أن "وثيقة الأخوة الإنسانية هي جهد مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفاتيكان وجمهورية مصر العربية من خلال مشيخة الأزهر الشريف، وإن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع دار الفتوى في المجالات الدينية والعلمية والثقافية وإقامة المحاضرات والندوات وتبادل الخبرات التي تهم البلدين".

بدوره أكد دريان للشامسي أن "وثيقة الأخوة الإنسانية التي رعتها دولة الإمارات في أبو ظبي هي صفحة مشرقة من تاريخ العلاقات الإسلامية-المسيحية، وأثمرت وثيقة مهمة وخريطة طريق للتعاون والتلاقي بين أتباع الأديان، وثمن الجهود التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة على كل الصعد، بحكمة القيادة الرشيدة المتمثلة برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده"، آملا "أن يصار الى تعميم هذه الوثيقة المهمة على كل المجتمعات".

ونوه دريان "بالعمل الدؤوب الذي يقوم به السفير الشامسي في لبنان لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين".

الشامسي مكرما

من جهة ثانية كرمت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا السفير الشامسي، تقديرا لمسيرته الديبلوماسية وعطائه الإنساني والاجتماعي، في حفل أقامته رئيسة الجامعة هيام صقر على شرفه، حضره عميد السلك الديبلوماسي السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري، سفراء: المغرب امحمد كرين، الجزائر احمد بو زيان واليمن عبدالله الدعيس، عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس، الوزراء السابقون: الان حكيم، سليم الصايغ، سجعان قزي، خالد قباني وطارق متري، رئيس مجلس أمناء الجامعة الوزير والنائب السابق بطرس حرب ونائب الرئيس رياض صقر، نقيب المحررين جوزف القصيفي، وحشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية وموظفي السفارة وفاعليات أكاديمية واجتماعية وثقافية واعلامية.

صقر: نكرم من جعل سفارته مرجعا إنسانيا

بعد عرض وثائقي عن نشاط الجامعة ودورها التعليمي والأكاديمي، ألقت صقر كلمة، قالت فيها: "في تكريمنا السفير الشامسي، نكرم من جعل سفارته مرجعا إنسانيا يعكس اهتمام دولته وحاكمها ليس فقط بدولة لبنان بل بشعب لبنان وبالمواطن اللبناني الذي يئن اليوم تحت ضغوط لم يألفها من قبل. تكريم لنا أن نستضيفك في جامعتنا وأن نشهد لبلادك ذات القيم العربية الناصعة. فبين لبنان والإمارات العربية المتحدة وشائج قربى وعلاقات مودة واحترام، وكم في لبنان من مشاريع وأنشطة تجلت فيها الإمارات العربية المتحدة داعمة مشجعة وعاملة على الإسهام في نهضة لبنان، مثلما آلاف اللبنانيين في دولة الإمارات يسهمون في مسيرتها اليومية نحو استشراف الغد الأفضل، حتى باتت الإمارات اليوم تباهي بنهضة عمرانية وحضارية تنافس الغرب في أزهى معالمه العصرية، ولنا في الشارقة ودبي وأبو ظبي وأخوتها الإمارات نجوم ساطعة في سماء العرب والعالم".

وتحدثت عن زيارة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للمشاركة في لقاء حوار الأديان تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، معتبرة انها "بادرة استثنائية تسجل للامارات، في سعيها إلى إنشاء صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان". وقالت: "لم يكن عاديا أن يصف البابا دولة الإمارات بـ"أرض الازدهار والسلام، دار التعايش واللقاء، التي فيها يجد الكثيرون مكانا آمنا للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف".

حرب: العلاقة استثنائية مع الامارات

ثم كانت كلمة حرب الذي نوه بـ"العلاقة الاستثنائية التي تربط دولة لبنان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلاقة المسؤولين اللبنانيين المتعاقبين على السلطة مع المسؤولين الإماراتيين، ولا سيما الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله ووريثه الشيخ خليفه بن زايد، وعلاقة اللبنانيين وشعب الإمارات"، وقال: "يكفي مراجعة المراحل التي مرت بها الدولتان وما قام به اللبنانيون، ولا يزالون يقومون به، من أعمال ومشاريع في دولة الإمارات، وما قدمته الإمارات إلى لبنان في أزماته ومحنه من دعم ومساندة، ليدرك عمق وقوة علاقة بلدينا، ما يضع ممثل دولة الإمارات المقيم في ما بيننا في موقع متميز لدى اللبنانيين، وفي موقع متقدم بين أترابه ونظرائه من الديبلوماسيين".

بعد ذلك، تم عرض فيديو يوثق نهضة الامارات ونشاط سفيرها ودوره في لبنان ورعايته للمشاريع الانمائية. وقد منحت رئيسة الجامعة السفير الشامسي دكتوراه فخرية تقديرا لمسيرته المتميزة وعطاءاته وتقديرا لخدماته الجلى للبنان واللبنانيين على اختلافهم، كما تم تقديم درع تكريمي وعدد من الهدايا.

الشامسي

بدوره، شكر السفير الشامسي الجامعة وأعضائها على هذا التكريم والاحتفاء، وقدم موسوعة كتب قيمة تروي "يوميات" رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كما موسوعة مماثلة لولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبعد تبادل الهدايا، ألقى الشامسي كلمة قال فيها: "إن الدور الذي تضطلع به جامعاتكم العامرة هو خير معبر وأعمق رسالة على أن مسؤولية الغد تبدأ من معرفة واجباتنا اليوم، فالتطرف والارهاب اللذان يقضمان مجمتعاتنا يمكن القضاء عليهما عبر تغذية الفكر، لأن الثقافة والمعرفة والعلم هم الأدوات اللازمة لمواجهة التطرف الذي يتغذى من الجهل والأمية ويتغلغل في البؤر المهمشة والفقيرة". وشدد على أن "القيادة الإماراتية تسير على خطى الأب المؤسس حيث بلغت في زمن قياسي ما لم تبلغه دول أخرى في عقود طويلة، ويعود ذلك بالتحديد إلى رصيدها من الثروة البشرية المتعلمة التي تحمل لواء التطوير والتقدم في مختلف المجالات. وأكثرها دلالة على فخرنا واعتزازانا إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" بأيد إماراتية لفريق عمل من "مركز محمد بن راشد للفضاء"، كما دخول دولتنا بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي عبر إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم "مسبار الأمل".

وقال: "هذا الأمل الذي ترسله الإمارات في كل محفل ليكون رسالة سلام ومحبة وعطاء يزخر بمعاني وقيم كرستها الدولة "ثقافة مجتمعية" وأسسا ثابتة في سياستها العامة، ومن هنا كانت الزيارة الجليلة للبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى أبو ظبي لتشكل عنوانا لمرحلة جديدة وترسم معالم حقبة تؤسس للتلاقي بين الأديان والحضارات من خلال توقيع وثيقة الأخوة الانسانية التي تركز في فحواها على العمل الجاد من أجل تبني ثقافة الحوار والتعاون المشترك والتعارف المتبادل نهجا وطريقا، كسبيل وحيد لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام".

وأكد "أن هدف الأديان الأول والأهم بالإيمان بالله وعبادته دون عنف أو كره أو قتال. فالأديان في جوهرها تدعو للخير، والتآزر والتقارب، وهذا لا يتحقق دون مؤسسات تربوية وصروح تعليمية تكمل دور العائلة والمجتمع في تربية النشء الجديد على القيم الحقة"، موضحا أن "الفكر المستنير والعقل النير يحتاجهما العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى ولهذا سعينا ونسعى لأن يكون العلم دربا يدحر الأمية ويغلب سياسات التعصب والتفرقة التي، كما أردد دائما، مزقت دولا وخلفت حروبا ونزاعات وصراعات تحت مسميات عديدة".

ودعا إلى "تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لقيادة المجتمعات نحو بر الأمان من خلال الحفاظ على التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة، كما دعم المرأة وحقها الطبيعي بالتعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسية وحمايتها بإعتبارها شريكا مكملا في عملية البناء".

وعن محبته للبنان، قال: "لقد علمنا هذا البلد معنى التعايش والوحدة بين أبنائه على اختلافهم، فشكل أيقونة فريدة من نوعها في هذا العالم العربي. ووقفت الإمارات ولا تزال إلى جانبه لدعم استقراره وسيادته إيمانا منها بأن التكامل ضرورة عربية ووطنية. وإن بقاء لبنان كمركز لحوار الأديان والحضارات، يخدم قضيته ويخدم العالم وقضيته الانسانية، وذلك باحترام حقوق وحريات الجماعات الدينية والثقافية المختلفة. فاحترام التعدد يحفظ سلام المنطقة العربية وسلمها الأهلي والعالم الأوسع".