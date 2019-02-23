شكرا لقرائتكم الرئيس اللبناني يلتقي السيناتور لانكفورد: الامال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 22:56

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على أن "الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي لا سيما بعد المباشرة في التنقيب عن النفط والغاز، ووضع خطة نهوض اقتصادية تعزز قطاعات الانتاج وتحديث البنى التحتية التي دعمها مؤتمر "سيدر".



وكان عون التقى في قصر بعبدا السيناتور الأميركي جيمس لانكفورد في حضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية الوزير سليم جريصاتي والسفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد والوفد المرافق.

وخلال اللقاء، عرض رئيس الجمهورية لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم. كما تطرق الحديث إلى التعاون القائم بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية لا سيما في مجال دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

وجدد عون التأكيد على ملاحقة الخلايا الارهابية بعد نجاح الجيش في دحر التنظيمات على الحدود البقاعية.

من جهته نوّه السيناتور الأميركي بما يقوم به لبنان على صعيد تعزيز اقتصاده، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة الأميركية للمساعدة في ذلك.

لقاء الحريري - لانكفور

وكان لانكفور بحث مع رئيس الحكومة سعد الحريري في "بيت الوسط" ترافقه السفيرة الاميركية، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، في مجمل الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.