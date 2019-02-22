زيارة بن سلمان لبكين.. صفقات مليارية ودراسة اللغة الصينية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، في بكين مع الرئيس شي جين بينج الذي جعل من تعزيز وجود الصين في الشرق الأوسط، هدفًا أساسيًّا لسياسته الخارجية على الرغم من دورها التقليدي المحدود في هذه المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وكالة "واس" السعودية (رسمية) بأنّ المملكة والصين وقعتا اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليار دولار في منتدى استثمار مشترك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبكين.

وقالت الوكالة إنّه جرى توقيع 35 اتفاقًا خلال المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار السعودية، وأضافت أنه جرى تسليم أربعة تراخيص لشركات صينية خلال المنتدى.

ووصل الوفد السعودي، الذي يضم كبار مسؤولي عملاق النفط أرامكو، إلى بكين أمس الخميس، في إطار جولة آسيوية تعهدت خلالها المملكة باستثمار 20 مليار دولار في باكستان وسعت لاستثمارات إضافية في قطاع التكرير الهندي.

وقال شي لولي العهد أمام صحفيين: "الصين صديق وشريك جيد للسعودية، الطبيعة الخاصة لعلاقتنا الثنائية تعكس الجهود التي بذلتموها".

خلال زيارة سمو #ولي_العهد إلى #الصين.. البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة.#محمد_بن_سلمان_في_الصين #CrownPrinceinChina#واس pic.twitter.com/ItLhNwRxCO — واس (@spagov) February 22, 2019

— واس (@spagov)

وصرح ولي العهد بأنّ علاقات السعودية مع الصين ترجع إلى وقت طويل، وأنّ التعاملات بين البلدين لطالما اتسمت بالود.

من ناحية ثانية، نشرت وكالة "واس" تغريدة على تويتر، تُلمِّح إلى اتفاق بين البلدين لوضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في المراحل كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية.

وتعيَّن على الصين أن تخطو بحذر في علاقاتها مع الرياض نظرًا لحاجة بكين إلى علاقات وثيقة مع إيران خصم السعودية في المنطقة.

وأمس الأول الأربعاء، وقبل يوم من وصول ولي العهد السعودي، أبلغ شي رئيس البرلمان الإيراني أنّ رغبة الصين في إقامة علاقات وثيقة مع إيران لم تتغير بغض النظر عن الموقف الدولي.

وبحسب شبكة "يورو نيوز"، تشعر الصين بالقلق أيضًا من انتقادات الدول الإسلامية لمعسكراتها الموجودة في منطقة شينجيانج التي تقول الحكومة إنّ الغرض منها هو إقناعهم بالتخلي عن الفكر المتطرف بينما تصفها جماعات حقوقية بأنها معسكرات اعتقال.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أنّ شي أبلغ ولي العهد السعودي أن على البلدين أن يعززا التعاون الدولي بشأن التصدي للتعصب لمنع توغل وانتشار الفكر المتطرف.

ونسب تقرير التلفزيون إلى الأمير محمد قوله لشي إنّ السعودية تحترم وتدعم حق الصين في حماية أمنها واتخاذ خطوات لمحاربة الإرهاب والتصدي للتعصب، وأبدى استعداد المملكة لزيادة التعاون.

وقالت وكالة أنباء الصين (شينخوا) - في تقرير منفصل - إنّ هان تشنج نائب رئيس الوزراء قال لولي العهد خلال اجتماع بينهما في وقت سابق إنّ على البلدين أن يعززا تبادل الخبرات في مجال مكافحة التشدد.

واتفقت "أرامكو" على تأسيس مشروع مشترك مع شركة نورينكو الصينية لتطوير مجمع للتكرير والبتروكيماويات في مدينة بانجين‭ ‬بشمال شرق الصين، وقالت إنّ استثمارات المشروع تصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار.

وذكرت أرامكو أنّها ونورينكو، بالإضافة إلى بانجين سينين، سيؤسسون شركة جديدة باسم "أرامكو هواجين للبتروكيميائيات" في إطار مشروع سيضم مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًّا، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًّا.

وستملك أرامكو 35% من الشركة الجديدة فيما ستملك نورينكو وبانجين سينشين 36% و29% بالترتيب.